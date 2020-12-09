قيادي بالتيار يعلق على إمكانية تزعم الصدر تحالفا شيعياً للمرحلة المقبلة

2020/12/09 | 17:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

قال القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، اليوم الأربعاء، إن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يسعى لتشكيل حكومة وطنية وقوية قادرة على تلبية مطالب الشعب العراقي وتحقيق الإصلاح ومحاربة الفساد في المرحلقة المقبلة، فيما علق على إمكانية تزعم الصدر تحالفا سياسيا شيعياً في المقبل.

وذكر حاكم الزاملي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الصدر هدفه تشكيل حكومة وطنية وقوية في الانتخابات البرلمانية المبكرة قادرة على تلبية مطالب الشارع العراقي ومحاربة الفساد، بعيدًا عن التحالفات أو التخندقات الطائفية والفئوية والحزبية".

وأضاف الزاملي، أن "الأحزاب التي شكلت الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 نتيجة التحالفات السياسية والتخندقات فشلت جميعها، والشارع العراقي غير مقتنع أو راض بأداء تلك الأحزاب".

وعن إحتمالية تزعم الصدر لتحالف شيعي من الكتل السياسية، بين أن "الصدر بعيد كل البعد عن زعامة أي تحالف، لكنه يملك ثقلا دينيا وجماهيرا كبير، وما يرغب فيه هو أن يصار إلى اختيار شخصية جديدة ووطنية تستطيع تشكيل الحكومة المقبلة بعيدا عن المحاصصة تقدم الخدمات للشعب العراقي الذي عانى الويلات طوال السنوات السابقة".

وكان الزاملي، قد كشف في وقت سابق، وجود حراك لعقد اجتماعات تضم قادة الصف الأول من القوى الشيعية، وذلك تلبية لدعوة زعيم التيار، مقتدى الصدر، لترميم "البيت الشيعي".

وقال حاكم الزاملي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك حراكا يجري على الأرض من اجل تطبيق وترجمة دعوة زعيم التيار الصدري لترميم البيت الشيعي من خلال عقد لقاءات تضم قادة الصف الاول من الكتل السياسية الشيعية".

وأضاف: "ليس هناك اي خطوط حمراء تجاه اي شخصية من القوى السياسية الشيعية"، مبيناً أن "كل قادة تلك القوى مدعوه لحضور هذا الاجتماع في حال تم عقده بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة".

من جانبه استبعد القيادي في ائتلاف دولة القانون، رسول أبو حسنة، الثلاثاء (8 كانون الأول 2020)، توصل القيادات السياسية الشيعية إلى رؤية موحدة للدخول في تحالف انتخابي أو توحيد الموقف الشيعي.

وقال أبو حسنة في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "لقاءات الزعامات الشيعية مطلوبة والجميع يدعم تلك التحركات، ونطمح أن تتفق كل الجهات على رؤية موحدة"، مبينا أن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يدعم هذا التوجه وقد دعا له في تغريدته الأخيرة".

وأضاف، أن "اللقاءات الاخيرة ليست الأولى من نوعها وإنما سبقتها لقاءات أخرى من أجل توحيد الموقف الشيعي في هذه المرحلة الصعبة"، مستبعداً "التوصل الى موقف موحد لتشكيل تحالف موحد في الوقت الحالي لكن من الممكن أن تتقارب وجهات النظر بعد الانتخابات".

ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في وقت سابق، إلى "ترميم البيت الشيعي لمواجهة التحديات".

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