الخدمات النيابية تنهي تقرير لجنة التحقق الخاصة بشركة الخطوط الجوية العراقية

2020/12/09 | 17:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / انهت لجنة الخدمات والاعمار النيابية ، خلال جلسة مجلس النواب التي عقدها مساء اليوم الاربعاء ، عرض تقرير لجنة التحقق الخاصة بشركة الخطوط الجوية العراقية./انتهى5

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