ارساء حجر الاساس لمحمية الدلمج والمركز البحثي في الديوانية

2020/12/09 | 17:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية/ نينا/ ارسى وكيلا وزارة الصحة والبيئة الفني والاداري ، اليوم ، حجر الاساس لمقر ادارة محمية الدلمج والمركز البحثي في محافظة الديوانية .وتشمل المحمية /929/ كم من هور الدلمج ، وتم استملاك /12/ دونما لاقامة مقر المحمية في الهور ، والهدف منها حماية الموارد البيئية وتحقيق التنمية المستديمة والتوزان البيئي وتهيئة المناخ المناسب امام المنظمات العالمية لاعتماد الهور وتقديم الدعم له .وحضر ارساء الحجر عضو البرلمان علي البديري ومحافظ الديوانية زهير الشعلان ./ انتهى

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