الأسهم الأمريكية ترتفع في المستهل بدعم آمال التحفيز

2020/12/09 | 17:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، ليواصل "ستاندرد آند بورز" الصعود القياسي، مع آمال التحفيز المالي.

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