2020/12/09 | 17:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 1735 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 569873 حالة.وبلغ إجمالي حالات الوفاة 12501 حالة، بعد تسجيل 24 وفاة جديدة، اليوم الأربعاء، وفق بيان الوزارة.وتم شفاء 1782 حالة مصابة …

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