انتهاء عرض تقرير لجنة التحقق الخاصة بشركة الخطوط الجوية العراقية

2020/12/09 | 17:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد انهت لجنة الخدمات والاعمار النيابية ، عرضها لتقرير لجنة التحقق الخاصة بشركة الخطوط الجوية العراقية .

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