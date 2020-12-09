اللجنة المكلفة تعلن نتائج التحقيق: صفقات مشبوهة ’تنخر’ شركة الخطوط الجوية

2020/12/09 | 17:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عرضت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، الأربعاء، نتائج التحقيق الخاصة بشركة الخطوط الجوية العراقية.

وأدناه تقرير لجنة التحقق الخاصة بشركة الخطوط الجوية العراقية، حسبما نقلته الدائرة الإعلامية في مجلس النواب في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (9 كانون الاول 2020).

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