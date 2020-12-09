ثلاث رسائل إلى الصدر والكاظمي والسيستاني - أدهم الكربلائي

2020/12/09 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أدهم_الكربلائي الرسالة الأولى إلى الجزار مقتدى الغدرلقد تماديت والله يا مقتدى القذارة والإجرام، يا أعدى أعداء الشعب العراقي بعد صدام.ولقد فاق اليوم مقت الشعب العراقي لك مقته لصدام.يوم تقع بأيدي الشعب العراقي الأبي، ومهما ستعلو أصوات العقلاء، وتنصح بالابتعاد عن العنف، لن يضمن لك أحد أنك ستمزق أربا، ويعلق جثمانك العفن لأيام، كي يشفي مشهد الانتقام منك قلوب أحرار العراق.الرسالة الأولى إلى مصطفى ا ......





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