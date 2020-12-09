مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم الثلاثاء من الاسبوع المُقبل

2020/12/09 | 18:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد قرر مجلس النواب رفع جلسته الى يوم الثلاثاء من الاسبوع المُقبل.

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