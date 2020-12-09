الحلبوسي يوجه باستضافة وزير النقل وممثل عن وزارة المالية لمناقشة ملف ميناء الفاو الكبير

2020/12/09 | 18:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

وجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، باستضافة وزير النقل وممثل عن وزارة المالية لمناقشة ملف ميناء الفاو الكبير.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحلبوسي وجه باستضافة وزير النقل وممثل عن وزارة المالية خلال الجلسات المُقبلة لمناقشة ملف ميناء الفاو الكبير".

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