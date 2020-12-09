2020/12/09 | 18:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق .. جمع تواقيع 70 نائبا لالغاء الامر الديواني بتأسيس مجلس رؤساء الهيئات المستقلة ) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق .. جمع تواقيع 70 نائبا لالغاء الامر الديواني بتأسيس مجلس رؤساء الهيئات المستقلة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).