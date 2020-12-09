بمشاركة العراق.. عمومية الاتحاد الآسيوي تلتئم للمرة الاولى عبر اتصال مرئي

2020/12/09 | 18:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]شاركَ رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم إياد بنيان، اليوم الاربعاء، في الاجتماع الثلاثين للجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي "عن بُعد" كسابقة تاريخية بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

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