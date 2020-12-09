3 شهداء وجرحى بتجدد التظاهرات في السليمانية

2020/12/09 | 18:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/السليمانية…

تجددت التظاهرات، الأربعاء، في مناطق مختلفة من محافظة السليمانية لليوم الخامس على التوالي للمطالبة بصرف رواتب الموظفين المتأخرة.

وقال مصدر محلي لـ /المعلومة/ إن “تظاهرات انطلقت في مناطق جمجمال وسيد صادق وبنجوين، فيما أحرق مجموعة من المحتجين مقر حركة التغيير في قضاء جمجمال.”

وأضاف أن “المحتجين تجمعوا أمام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في جمجمال في محاولة لإحراقه، ولكن تم إطلاق الرصاص الحي بكثافة من قبل حماية المقر، ما أدى إلى استشهاد أحد المتظاهرين وإصابة 2 آخرين”.

وأشار إلى أن “المحتجين في جمال أحرقوا أعلام الحزب الديمقراطي وصور زعيم الحزب مسعود بارزاني، ورفعوا شعارات تطالب بربط رواتب الموظفين مع بغداد مباشر”.

وكانت اللجنة العليا الأمنية في السليمانية قد فرضت حظر التنقل بين السليمانية والأقضية والنواحي لمدة 24 ساعة، في محاولة لضبط الأوضاع المتوترة.



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