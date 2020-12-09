مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم الثلاثاء من الاسبوع المُقبل

2020/12/09 | 18:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن مجلس النواب، الأربعاء، 09 كانون الأول، 2020، رفع جلسته الى يوم الثلاثاء من الاسبوع المُقبل.

وخلال الجلسة وجه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبسي، بأستضافة وزير النقل وممثل عن وزراة المالية خلال الجلسات المُقبلة لمناقشة ملف ميناء الفاو الكبير.

وأنهت لجنة الخدمات والاعمار خلالها ايضا عرضها لتقرير لجنة التحقق الخاصة بشركة الخطوط الجوية العراقية.

كما أنهى المجلس تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي البيطري رقم 136 لسنة 1980 ، فضلاء عن انهاء القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) لسنة 1970.

وأنهى مجلس النواب خلال الجلسة أيضا القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية في شأن انشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث بالزيت لعام 1992، كما وأنهى القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2016.

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