الموافقة على طلب نيابي لاعداد قرار بالغاء الامر الديواني لتشكيل مجلس رؤساء الهيئات المستقلـة

2020/12/09 | 18:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / وافقت رئاسة مجلس النواب على احالة طلب نيابي مرفق بتواقيع 70 نائبا من كتل مختلفة ، الى اللجنة القانونية النيابية لاعداد صيغة قرار لالغاء الامر الديواني رقم (3) الخاص بتأسيس مجلس رؤساء الهيئات المستقلة ، وتعرض على مجلس النواب لاحقا./انتهى5

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