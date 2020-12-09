ارتفاع مفاجئ لفرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة

2020/12/09 | 18:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين خلال أكتوبر/تشرين الأول.

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