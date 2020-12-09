2020/12/09 | 18:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وزّعت دائرة صحة بغداد/الرصافة، الأربعاء، الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت الدائرة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي”: 53حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية قطاع البلديات الاول 6 حالات قطاع الشعب 29حالة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا في جانب الرصافة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا في جانب الرصافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).