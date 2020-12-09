دوري الأبطال.. سيناريوهات نجاة ريال مدريد من الإقصاء التاريخي

2020/12/09 | 18:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ريال مدريد هو الفريق الأكثر حصولا على لقب البطل في دوري أبطال أوربا، لكنه الآن في وضع حرج وهو مهدد بالاستبعاد من البطولة في وقت مبكر نسبيا منها.

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