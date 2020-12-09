2020/12/09 | 18:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحطمت طائرة من طراز “إف 16- فالكون”، تابعة للحرس الوطني في ولاية ويسكونسن الأمريكية اليوم الاربعاء أثناء قيامها بمهمة تدريب روتينية، فيما لا يزال مصير الطيار مجهولا.

وقال مسؤولون، إن الطائرة تحطمت حوالي الساعة 8 مساء بتوقيت الولايات المتحدة، وهي كانت في مهمة تدريب روتينية على متنها طيار واحد.

وأكدوا أن سبب تحطم الطائرة غير معروف كما أن مصير الطيار لا يزال مجهولا في الوقت الحالي.



والواقعة قيد التحقيق.

PUKmedia وكالات

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحطم مقاتلة أمريكية بولاية ويسكونسن) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحطم مقاتلة أمريكية بولاية ويسكونسن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).