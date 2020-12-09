المفوضية: الرقابة الدولية ستضفي النزاهة على الانتخابات

2020/12/09 | 18:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم الأربعاء، وجود ضرورة لتوفير المراقبة الدولية لإضفاء النزاهة على الانتخابات المقبلة.

وقالت المفوضية في بيان، إن "مجلس المفوّضين ممثّلًا برئيسه وأعضائه، استقبل سفير المملكة المتحدة لدى العراق ستيفن هيكي والوفد المرافق له، بحضور أمير اراين مدير مكتب الأمم المتّحدة للمساعدة الانتخابية في العراق في المكتب الوطني لمفوّضية الانتخابات صباح الثلاثاء، لبحث استعدادات المفوّضية واحتياجاتها للانتخابات البرلمانية المقبلة".

وتابع، "إذ رحّب رئيس المجلس جليل عدنان خلف بزيارة السفير البريطاني والوفد المرافق له، متباحثين استعدادات المفوّضية للعملية الانتخابية المقبلة، وآلية تسجيل الناخبين بايومتريًّا وعملية توزيع البطاقة البايومترية، ومرحلة تحديث سجل الناخبين بالتعاون مع شركاء العملية الانتخابية، بغية إعداد سجل انتخابي رصين يحوي بيانات الناخبين كافّة بايومتريًّا، الأمر الذي سيضفي المزيد من الشفّافية والنزاهة في عمل المفوّضية".

وتابع البيان، أن "السفير، اعرب عن أمله زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات"، مشيدًا "بدور فريق الأمم المتّحدة للمساعدة الانتخابية في تقديم المشورة الفنية التي تدعم عمل المفوّضية".

من جانبه أوضح السفير البريطاني وفقا للبيان، أنّ "الحكومة البريطانية تُدرك أنّ عمل المفّوضية يمرّ في مرحلة صعبة وحسّاسة في ظلّ الظروف الصحّية لجائحة كورونا، وأثرها الاقتصادي الذي طال دول العالم"، مشيدًا "بعمل المفوّضية وإنجازاتها على الرغم من الظروف المحيطة بها، ولكنّها تعمل جاهدة على توفير المناخ الانتخابي المناسب الذي يعيد ثقّة الناخبين بالعملية الانتخابية".

وأكد، أنّ "الحكومة البريطانية تودّ مساندة المفوّضية في إجراء الانتخابات المبكّرة في موعدها المحدّد من خلال تقديم دعم أكثر إلى فريق الأمم المتّحدة في العراق الذي بدوره يساند عمل المفوّضية، فضلًا عن رغبتهم في تنسيق اللقاءات مع البرلمان العراقي؛ لتقديم الدعم لعمل المفوّضية، والتنسيق مع الجهات السياسية لحثّ المتظاهرين الذين طالبوا بالتغيير نحو الأفضل عن طريق المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة، تحقيقًا لمطلبهم في عراق جديد ديمقراطي".

وذكر أعضاء مجلس المفوّضين، وفقا للبيان، أنّ "المملكة بريطانية لها باع طويل في الديمقراطية والنظام الانتخابي والبرلماني ممّا يسهّل التواصل والتعاون بين الطرفين في الشؤون الانتخابية"، مؤكّدين "ضرورة توفير المراقبة الدولية التي تضفي النزاهة على العملية الانتخابية، وتوفير الدعم المادّي لعمل المفوّضية؛ لإنجاز العملية الانتخابية في موعدها، فيما أشادوا بدور فريق المساعدة الانتخابية في تقديم المشورة في كلّ مراحل عمل المفوّضية؛ بوصفه الشريك الأساسي لعملها".

وعلى صعيد متّصل أكدّ مدير مكتب الأمم المتّحدة للمساعدة الانتخابية في العراق ضرورة تنسيق العمل لتوفير الدعم اللازم لعمل المفوّضية، ودعوة المنظّمات الدولية للمراقبة الانتخابية، بحسب البيان.

وتابع البيان، "واختُتِم اللقاء الثلاثي بالثناء على الجهود المبذولة لمفوّضية الانتخابات بالتنسيق مع فريق المساعدة الانتخابية في إجراء الانتخابات في السادس من شهر حزيران لعام 2021م".

PUKmedia اعلام مفوضية الانتخابات

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