مصرع عقيد في قوات البيشمركة بتظاهرات دوكان (صورة)

2020/12/09 | 18:26 - المصدر: NRT عربية

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منذ 13 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

افاد مصدر مطلع، الاربعاء، بمقتل عقيد في البيشمركة خلال التظاهرات التي يشهدها قضاء دوكان ضمن محافظة السليمانية.

وقال المصدر المنتسب ضمن الكادر الصحي لمستشفى "الشهيد غريب هلدني" في قضاء دوكان في تصريح لديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (9 كانون الاول 2020) ان "ضابط برتبة عقيد في قوات البيشمركة لقي مصرعه قبل وصوله للتظاهرات التي يشهدها القضاء".

فيما صرح شهود عيان لــ ان ار تي، بان "الضابط حمزه محمد وهو عقيد في قوات البيشمركة كان في داخل يحاول يحاول تهدئة المتظاهرين والوضع العام في قضاء دوكان".

وقال مسؤلوا مستشفى دوكان انه "تم ارسال جثة العقيد الى مستشفيات مدينة السليمانية لمعرفة اسباب الوفاة"، مرجحين ان "يكون الضابط قد تعرض لـ(جلطة) تسببت بوفاته".

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