مؤشر ستاندرد أند بورز يبلغ ذروة قياسية بفضل اللقاح ورهانات التحفيز

2020/12/09 | 18:28 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

بلغ المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مستوى قياسيا مرتفعا بعد لحظات من بدء التعاملات اليوم، وسط طلب على الأسهم الحساسة للتطورات الاقتصادية مثل البنوك والشركات الصناعية أوقدت شرارته الآمال حيال تعاف يغذيه اللقاح ومزيد من التحفيز المالي الأمريكي.

وبحسب (رويترز) بدأ ستاندرد أند بورز تعاملاته مرتفعا 3.73 نقطة بما يعادل 0.10 بالمئة ليصل إلى 3705.98 نقطة، وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 55.93 نقطة أو 0.19 بالمئة مسجلا 30229.81 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 8.91 نقطة أو 0.07 بالمئة إلى 12591.69 نقطة.

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