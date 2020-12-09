عمليات بغداد تطلق سلسلة فعاليات في العاصمة: القبض على عدة متهمين

2020/12/09 | 18:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، تفاصيل عملياتها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت القيادة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (9 كانون الأول 2020)، أنه "تستمر قطعات فرقة المشاة السادسة بنهجها التعرضي من خلال نصب السيطرات المؤقتة والمشتركة ضمن قاطع المسؤولية في تقاطعات الطرق المهمة، ومناطق التأثير، وفرض سلطة القانون.



وفي هذا السياق تم اجراء عمليات بحث وتفتيش ونصب سيطرات مفاجئة في شمالي بغداد لمطاردة الخارجين عن القانون وتطهير المنطقة من بقايا داعش الارهابي وتم القاء القبض على شخصين يستقلون دراجات نارية وبحوزتهم ثلاث قنابل مولتوف.



وايضاً القاء القبض على متهم وفق المادة 4 إرهاب يعمل ضمن ما يسمى ولاية الفلوجة".

وأضاف البيان، "فيما تمكنت فرقة المشاة الحادية عشر من العثور على قنبره هاون ٨٢ ملم وعبوة ناسفة محلية الصنع.



واعتقال عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة".

وأكدت القيادة "استمرار الفرقة الأولى شرطة اتحادية بنهجها التعرضي وتمكنت من العثور على رمانة يدوية أثناء تفتيش الساحات الفارغة.



والقاء القبض على شخص قام بإطلاق النار في الهواء.



واعتقال ثلاثة متهمين بترويج المواد المخدرة في الرصافة.



والقاء القبض على متهم آخر وفق المادة (٤) إرهاب جنوبي بغداد".

وتابع، "هذا وتمكنت قوة من الفرقة الثانية شرطة اتحادية من إلقاء القبض على متهمين امرأة وزوجها بتهمة الابتزاز الكتروني.



كما تم إلقاء القبض على متهم وفق المادة 4 إرهاب جنوبي بغداد"، إضافة الى "ضبط عدد من العجلات التي لا تحمل أوراقا ثبوتية في جانبي الكرخ والرصافة".

ودعا البيان "المواطنين إلى إدامة التعاون والتواصل مع القوات الامنية والابتعاد عن حيازة الأسلحة غير المرخصة، التي تعرضهم للمساءلة القانونية".

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