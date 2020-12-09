تحطم مقاتلة أمريكية من طراز “إف 16” بولاية ويسكونسن

2020/12/09 | 18:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

تحطمت طائرة من طراز “إف 16- فالكون”، تابعة للحرس الوطني في ولاية ويسكونسن الأمريكية أثناء قيامها بمهمة تدريب روتينية، فيما لا يزال مصير الطيار مجهولا.

وقال مسؤولون إن الطائرة تحطمت حوالي الساعة 8 مساء بتوقيت الولايات المتحدة، وهي كانت في مهمة تدريب روتينية على متنها طيار واحد.

وأكدوا أن “سبب تحطم الطائرة غير معروف كما أن مصير الطيار لا يزال مجهولا في الوقت الحالي.



والواقعة قيد التحقيق”.



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