2020/12/09 | 18:40 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في اول تصريح له بعد اعفاءه من منصبه قال غالب الموسوي الطبيب السابق لفريق الكرة في نادي القوة الجوية انه لايتحمل الاصابات التي لحقت بلاعبي الفريق ، وان وظيفته مع الفريق معالجة تلك الاصابات التي تحدث لاسباب عدة منها سوء ارضية اللعب و عدم التزام اللاعبين في الاكل والنوم او بسبب ضغط التدريبات.

الموسوي اكد في تصريح خاص لـ 7SKY انه يشعر بالحسرة بسبب الطريقة التي تعاملت بها الادارة الحالية للصقور معه والكادر التدريبي بالرغم من ان اكثرهم اصدقاء مقربين له ، متفاجئاً من تصويتهم على انهاء عقده باستثناء نائب الرئيس سمير كاظم الذي رفض ذلك.

وانهى الموسوي حديثه مقراً بأفضلية الادارة السابقة التي كانت برئاسة قائد القوة الجوية السابق انور حمه امين ونائبه العميد وليد الزيدي لاسباب عدة منها تواجدهم في مقر النادي في كل وقت والانجازات التي حققت للكتيبة الزرقاء في ذلك الوقت على حد وصفه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غالب الموسوي يشعر بالحسرة لغدر المقربين ويقر بأفضلية الادارة السابقة للقوة الجوية 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غالب الموسوي يشعر بالحسرة لغدر المقربين ويقر بأفضلية الادارة السابقة للقوة الجوية) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غالب الموسوي يشعر بالحسرة لغدر المقربين ويقر بأفضلية الادارة السابقة للقوة الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).