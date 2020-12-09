ائتلاف النصر: لانعتزم استجواب الكاظمي رغم ملاحظاتنا على الاداء الحكومي

2020/12/09 | 18:44 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

نفي «ائتلاف النصر» عزمه ككيان سياسي استجواب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ورأى الائتلاف ، في بيان صحفي تسلمته ” خبر برس “، انّ من حق النواب ومن مختلف الكتل ممارسة حقوقهم الدستورية في تشخيص اسباب الاستضافة او الاستجواب لاي مسؤول تنفيذي بما يتصل بادائه وفق معايير صحيحة”، مؤكدا في الوقت نفسه ان لديه العديد من الملاحظات على اداء الحكومة وتعاملها مع ملفات الدولة والمواطنين.

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