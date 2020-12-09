ديالى تتخذ اجراءات عاجلة لحماية اندر غزلان العراق من الانقراض

2020/12/09 | 18:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..

كشف مسؤول حكومي في ديالى، الاربعاء، عن اتخاذ اجراءات عاجلة لحماية اندر غزلان العراق من الانقراض.

وقال مدير ناحية قزانية (97كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي لـ /المعلومة/، إن “غزلان الريم البرية تعد من اندر الغزلان العراقية والتي تنتشر بقطعان محدودة جدا في الشريط الحدودي بين العراق وايران”، لافتا الى انها “عانت لسنوات من الصيد الجائر الذي يهدد بانقراضها”.

وأضاف، أن “القوات الامنية ومنها الحدود اتخذت سلسلة اجراءات فورية وعاجلة لمنع اي عمليات صيد من خلال تشديد اليات منع وصول الصيادين الى التلال والوديان الحدودية خاصة مع موسم الشتاء الذي تبرز به عمليات الصيد الجائر بشكل واضح”.

واشار الخزاعي الى ان “الصيد الجائر لا يقتصر على غزلان الريم بل حيوانات برية اخرى ايضا باتت مهددة بالانقراض خاصة وان بيئتها هي التلال والوديان الحدودية منذ الاف السنين”، مؤكدا بان “المحافظة على البيئة البرية امر بالغ الاهمية من اجل تفادي انقراضها بسبب عمليات الصيد الجائر التي برزت وانتشرت في السنوات الاخيرة”.

ويعد الريم من اندر واشهر الغزلان التي تنتشر في العراق خاصة الشريط الحدودي الفاصل مع ايران في قزانية ومندلي ومناطق اخرى.



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