النزاهة النيابية تفتح ملفات فساد وزارات الصحة والتجارة والصناعة والنفط

2020/12/09 | 18:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اعلنت لجنة النزاهة النيابية، الاربعاء، عن اتفاق بعدم تأخير اي ملف داخل اللجنة وتحويلها بشكل سريع الى القضاء بجميع القضايا التحقيقية التي تفتح، كاشفا عن فتح ملفات باللجنة تخص وزارات التجارة والصحة والنفط والصناعة.وقال عضو لجنة النزاهة خالد الجشعمي لـ/المعلومة/ ان “اغلب اللجان التحقيقية سابقا تتأخر في لجنة النزاهة وفي هيئة النزاهة ومن […]

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