احتجاجات كردستان.. مقتل وإصابة 4 محتجين مع استمرار حظر التجوال

2020/12/09 | 18:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كردستان

تستمر الاحتجاجات في كردستان والتي مضى على اندلاعها نحو اسبوع، بعدما نظم مدرسون وموظفون حكوميون احتجاجات تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية وبصرف الرواتب المتأخرة.

وأفاد مراسل (بغداد اليوم)، بأن أعمال الحرق طالت مقر حركة التغيير في قضاء جمجمال، فيما تصادم المحتجون مع حماية مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني اثناء محاولة حرقه، وجرى اطلاق النار عليهم.

وأضاف أن فتح النار على المحتجين الذين حاولوا حرق مقر الحزب الديمقراطي أدى لسقوط قتيلين اثنين مع جريحين آخرين، مشيراً إلى استمرار التظاهرات في مناطق سيد صادق وشارزور.

وأكمل المراسل، أن حظر التنقل بين الأقضية والنواحي مايزال ساريا، لافتاً بذات الوقت إلى أن الحركة طبيعية في مركز مدينة السليمانية، ولا وجود لأي تظاهرات.

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ويوم أمس، خرج المتظاهرون في أقضية رانية ودوكان وناحية تكية وحاجى، فيما أفاد مراسل (بغداد اليوم)، بمقتل متظاهرين اثنين، إضافة الى مقتل عنصر أمن نتيجة الصدامات، في منطقة تكية بقضاء جمجمال في محافظة السليمانية.

وأضاف، أن منطقة كلار ومحافظة حلبجة شهدت تظاهرات كبيرة، قام المحتجون خلالها باحراق جميع مقرات الاحزاب في ناحية خورمال بمحافظة حلبجة، فضلا عن حرق دائرة المرور، قبل أن يتفرقوا بعد صدامات مع القوات الامنية.

وأعلنت السلطات المحلية في السليمانية وحلبجة، في وقت سابق، فرض حظر التجول في المحافظتين والمدن المحيطة بهما، على خلفية الأحداث الأخيرة في الإقليم.

وقالت اللجنة الأمنية العليا في السليمانية وحلبجة في بيان صحفي: "تقرر حظر التجوال في المحافظتين بالإضافة إلى إدارتي رابرين وكرميان"، مبينة أن "الحظر يسري من منتصف ليلة اليوم الثلاثاء، وحتى منتصف ليلة يوم الأربعاء".

وعزت اللجنة سبب اتخاذ القرار، إلى "حفظ الأمن"، نتيجة تجدد التظاهرات في بعض القصبات ومنها دوكان وسيد صادق ومناطق أخرى.

من جهتها، دانت بعثة الأمم المتحدة في العراق أعمال العنف التي صاحبت الاحتجاجات في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق.

وأعربت في بيان صحفي عن إدانتها "أعمال العنف التي صاحبت الاحتجاجات في محافظة السليمانية"، مشددة على ضرورة أن تحمي السلطات في الإقليم حرية التعبير.

واندلعت الاحتجاجات في محافظة السليمانية يوم 2 كانون الأول، إذ نظم مدرسون وموظفون حكوميون احتجاجات تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية وبصرف الرواتب المتأخرة، في الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة بدفع الرواتب المؤجلة لشهر تشرين الأول.

ويوم الاثنين، تداول مغردون صورا ومقاطع فيديو تظهر مبان لأحزاب رئيسية مشتعلة، بعدما أضرم فيها متظاهرون النار.

واستخدم مغردون وسوم #السليمانية_تقمع و #كردستان_تنتفض للتعبير عن تنديدهم لممارسات السلطات "القمعية والتعسفية".

كما تداول مغردون ونشطاء أنباء تتهم السلطات في إقليم كردستان بقطع خدمات الإنترنت عن السليمانية عقب قتل متظاهر، والذي بدأ في ساعات الليل المتأخرة واستمر لما يقارب ثماني ساعات.

ويعاني إقليم كردستان من تأخر السلطات في سداد رواتب العاملين في القطاع الحكومي والمعاشات وغيرها من النفقات منذ آذار الماضي.

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