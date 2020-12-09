الحريري يعلن تقديم تشكيلته الحكومية الجديدة للرئيس اللبناني

2020/12/09 | 18:54 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري تقديمه تشكيلته الوزارية للرئيس ميشال عون.

وقال الحريري في تغريدة بحسابه على موقع (تويتر) " التشكيلة الحكوميّة التي قدمتها كاملة من 18 وزيراً من أصحاب الاختصاص، وعدني الرئيس ميشال عون أنه سيدرس التشكيلة التي قدّمتها له اليوم وسنلتقي والجوّ إيجابي".

وكان الرئيس اللبناني، ميشيل عون، كلف الخميس (22 تشرين الأول 2020)، سعد الحريري بتشكيل الحكومة بعد حصوله على الأكثرية المطلوبة من الأصوات التي تسمح له ببدء عملية التأليف.

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