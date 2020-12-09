رئاسة البرلمان توافق على مفاتحة مجلس الوزراء لتنفيذ قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية والساندة

2020/12/09 | 18:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / وافقت رئاسة مجلس النواب على طلب نيابي اعدته لجنة الصحة والبيئة ، مرفقا بتواقيع خمسين نائبا من كتل مختلفة ، لمفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء رسميـا ، لتنفيذ قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية والساندة المعدل./انتهى5

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