التطبيعية تدعو الاندية لتسلم مستحقات النقل التلفزيوني

2020/12/09 | 18:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ دعت الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم اندية الدوري الممتاز لتسلم الدفعة الاولى من حقوق النقل التلفزيوني البالغة 12500 دولار ،يوم الاحد المقبل.وقال مصدر في الهيئة التطبيعية للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ إن "المبلغ يمثل دفعة أولى ،وهي ربع القيمة المتفق عليها مع الأندية، اذ ان المبلغ المخصص للأندية من النقل التلفزيوني قدره مليون دولار بواقع 50 الف دولار لكل ناد".وأشار إلى أن "التطبيعية تسلمت الدفعة الأولى من قيمة النقل التلفزيوني ووزعتها بالتساوي ،كدفعة اولى ،ستباشر بتوزيعها اعتبارا من يوم الاحد المقبل".وبين انه :" سيتم تسليم الدفعة الثانية عندما تتسلم التطبيعية دفعة أخرى من حقوق النقل من الشركة الناقلة "، لافتا الى :" ان التطبيعية حريصة على إيصال المبالغ للأندية بأسرع وقت في ظل الوضع المالي الصعب الذي تمر به أغلب الأندية"./ انتهى

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