عشرات القتلى والجرحى ماذا يحصل في السليمانية؟

2020/12/09 | 18:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 قتلى وعشرات الجرحى ضحايا الاحتجاجات على تأخير رواتب الموظفين في منطقة كردستان العراق...

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