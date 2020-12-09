مخزونات النفط الأمريكية تقفز 15.2 مليون برميل في أسبوع

2020/12/09 | 18:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: شهدت مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفاعاً قوياً خلال الأسبوع الماضي تجاوز 15 مليون برميل بعكس توقعات المحللين.

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