حول إرتباط التطرف بالدين (2)

2020/12/09 | 18:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلت في الجزء الأول من هذا المقال، إنه لا يجوز توصيف الأشخاص المنتمين لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بأنهم مجرد أناس "منحرفين ومرضى نفسيين" كما قال وزير الدولة للشؤون الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير

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