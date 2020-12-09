الرشيد يعلن صرف وجبة جديدة من سلف منتسبي الداخلية

2020/12/09 | 18:56 - المصدر: NRT عربية

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منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن مصرف الرشيد، الأربعاء، رفع وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارة الداخلية الموطنة رواتبهم لدى المصرف.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له، اليوم (9 كانون الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، أن "على المستفيدين كافة، ممن سترسل لهم رسائل نصية بالمبلغ مراجعة فروعه أو منافذ الدفع الإلكتروني لاستلام السلفة".

وأضاف، أن "المصرف مستمر برفع سلف موظفي الدوائر الحكومية ومنتسبي وزارة الداخلية والمتقاعدين ممن سبق وأن تم ترويج معاملاتهم".

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