مدخل إلى عصر الرعب: البرج الرابع - دلور ميقري

2020/12/09 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري 1وسارت قافلة المحمل الشريف في الطريق الطويل، المفضي إلى أرض الحجاز، وكان من المؤمل أن ترتاح في عدة محطات مسكونة قبل بلوغ الصحراء.



وما دمنا على الطريق، الآهل بالبلدات، كان القرويون يخرجون في كل مرةٍ للفرجة، منبهرين بمشهد الموكب المهيب والإيقاع المنتظم لفرقة قارعي الطبول.



كنتُ أراهم من فوق الهودج، كأنني أسبح فوق رؤوسهم.



مع مرور الوقت، أضحيتُ معتاداً على سير الدابة، ولم أعُد أتمسّك بركابها في رُع ......





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