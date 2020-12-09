2020/12/09 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_القنديلي سمك نافق يتكوْرَنُ فوق مائدة البومة الصلعاء أتَكَوْرَنُ حول مائدة الثكالى في ليل جائع يتوسّد أسماءه الضاحكه كوْرني وقتي يَتُها البومة الصلعاء قبل أن يرتد إليك الطرف سآتي على ضهر قرد أبحث عن نعل لألحسه علَّني لا أشق رضاك.



إنها فرصة العمر كي تتشظّى الحواس.



نفَس يتقوَّس يأتي لهيبا و كبريتا و شرابا حميما< ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سمك نافق يتكوْرن فوق مائدة البومة الصلعاء - أحمد القنديلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سمك نافق يتكوْرن فوق مائدة البومة الصلعاء - أحمد القنديلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).