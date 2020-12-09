الدنيا دي شوية كيميا وفيزيا -نحو فهم الوجود والحياة والإنسان - سامى لبيب

2020/12/09 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامى_لبيب - نحو فهم الحياة والوجود والإنسان (101)- فوقوا بقى – الجزء الرابع عشر .أعشق كتابة التأملات ولا أتذكر عدد المقالات التي كتبت فيها تأملاتي ..



التأملات هى تقديم أفكار مركزة بشكل موجز ورشيق فى سطور قليلة داعية القارئ للتوقف والتفكير .- مازلت أعتز بأول تأمل كتبته فى المرحلة الإعدادية في كراستي الملونة لأقول فيه : الإيمان هو تلقيح وإختراق حيوان منوي ما لبويضة ما , في زمان ما بمكان ما .

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