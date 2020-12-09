عشائر الانبار بصدد اعلان وثيقة تلغي فيها “ولائم” مجالس العزاء

2020/12/09 | 19:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

يعتزم شيوخ ووجهاء الانبار، اعلان وثيقة عشائرية تلغي بالاتفاق الولائم في مجالس العزاء وتعدها من البدع والتبذير .

وقال صلاح العيساوي أحد شيوخ المحافظة لـ /المعلومة/ إن “شيوخ ووجهاء اقضية الرمادي والفلوجة وهيت وحديثة والقائم وعنه وراوه والخالدية اجروا اتصالات بينهم لتوحيد رؤى ثابتة يتمخض عنها اصدار وثيقة عشائرية ملزمة للجميع لإلغاء الولائم اثناء مجالس”.

وأضاف، أن “شيوخ تلك المناطق اعتبروا ان اقامة الولائم في مجالس العزاء ماهي الا بدعة وتبذير والاحرى جمع اموال هذه الولائم لمساعدة الفقراء والمحتاجين الذين يتعذر عليهم توفير ما يحتاجونه”.

وأعتبر أن “اقامة الولائم في مجالس العزاء والافراح والمناسبات الاخرى موروث قديم”، مؤكدا أن “شيوخ ووجهاء الانبار يناقشون الوثيقة التي لا تتلاءم مع تقاليدهم المعتادة الا ان ضرورات المرحلة يتحتم اتخاذ مثل هكذا مبادرة “.



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