ديالى تتخذ اجراءات عاجلة لحماية اندر غزلان العراق من الانقراض

2020/12/09 | 19:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ديالى_اين]كشف مسؤول حكومي في ديالى، الاربعاء، عن اتخاذ اجراءات عاجلة لحماية اندر غزلان العراق من الانقراض.

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