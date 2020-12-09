صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”92″ المسجلة اليوم

2020/12/09 | 19:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 92 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 53 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 92 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

53 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع البلديات الاول 6 حالات

قطاع الشعب 29حالة

قطاع البلديات الثاني 4حالات

قطاع النهروان 9 حالات

قطاع الصدر 5 حالات

– 39 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 6 حالات محلة 521 ، 553، الكيارة، الدسيم

الكرادة حالتين

الاعظمية 3 حالات محلة, 314, 308، 316

الشعب 6 حالات في البنوك، ، حي اور، 359

شارع فلسطين 4 حالات محلة , 503 .506, 502

البلديات 5 حالات , شارع المصرف

بارك السعدون 4 حالات

حي اور 5 حالات

وحالة واحدة في كل من الراشدية والسيدية والصليخ والتويثة

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 71812 توفي منهم 1407 فيما اكتسب الشفاء 69098 ومتبقي قيد العلاج 1307”.

ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

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