رايتس ووش تتهم كردستان بتنفيذ “إعدامات جماعية” بحق محتجزين وتطالب بمحاكمة القيادات العليا

2020/12/09 | 19:19 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأربعاء، حكومة كردستان بممارسة جرائم حرب بحق معتقلين، داعية الى “محاكمة” المسؤلين عنها وأن كانوا في مواقع عليا.

وقالت إن “أدلّة جديدة توحي بأن عناصر من فرع الأسايش غرب دجلة، وهي قوات أمنية تابعة لحكومة إقليم كردستان، نفذوا إعدامات جماعية بحق مقاتلين مزعومين تابعين لداعش رهن الاحتجاز، ما يُشكل جريمة حرب”.

وأضافت، أن “قوات البشمركة العسكرية، التابعة أيضا لحكومة الإقليم، تحتجز الرجال، ومنهم عراقيون وأجانب، في مدرسة في قرية سهل الملحة، 70 كيلومتر شمال غرب الموصل، بحسب عنصر أمني متقاعد حاليا، نقلتهم قوات الأسايش إلى سجن شليكية، قرية تبعد 45 كيلومترا، ثم إلى موقعين في بلدة زُمّار المجاورة، حيث أعدمتهم”.

وحدّدت المنظمة “مقبرة جماعية دفنت فيها الأسايش بعض الجثث بعد الإعدام، بحسب ما قاله العنصر الأمني المتقاعد و6 من سكان القرية المجاورة”.

ودعت السلطات القضائية التابعة لحكومة الإقليم الى “التحقيق في ما بدت أنها جرائم حرب، ومحاكمة المتورطين، حتى من هم في أعلى درجات المسؤولية”.



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