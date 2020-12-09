2020/12/09 | 19:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : بغداد} أعلنت وزارة التجارة، الأربعاء، عن إلغاء 33 وكالة غذائية وطحين خلال شهر ايلول الماضي بسبب مخالفتهم للضوابط والتعليمات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تعلن إلغاء 33 وكالة طحين وغذائية مخالفة للضوابط) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تعلن إلغاء 33 وكالة طحين وغذائية مخالفة للضوابط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).