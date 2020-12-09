واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات من آسيا وإفريقيا

2020/12/09 | 19:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أعلنت الخزانة الأمريكية، الأربعاء، عن فرض عقوبات على ثلاث شخصيات في ماكاو وقرغيزستان وليبيريا وثلاثة كيانات في هونغ كونغ وبالاو وكمبوديا بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي.

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