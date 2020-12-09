أسعار الذهب تعمق خسائرها عالمياً لأكثر من 29 دولاراً

2020/12/09 | 19:22 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

عمقت أسعار الذهب خسائرها لأكثر من 29 دولاراً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع مكاسب الأصول الخطرة وسط التفاءل بلقاح كورونا.

وتأثر المعدن الأصفر سلبا مع ارتفاع الأسهم الأمريكية في مستهل التعاملات، مع التفاؤل بشأن التحفيز ولقاح كورونا.

في حين أن محاولة جديدة في الولايات المتحدة للاتفاق على حزمة دعم مالي جديدة دعمت الذهب كتحوط ضد التضخم المحتمل، كانت الأخبار أيضاً بمثابة حافز إضافي للميل إلى المخاطرة.

وأصبحت بريطانيا أمس الثلاثاء أول دولة غربية تبدأ حملة تطعيم ضد فيروس كورونا،كما أحرزت فايزر وجونسون آند جونسون مزيدًا من التقدم في التجارب والموافقات التنظيمية على التوالي.

ةتعهد الرئيس المنتخب جو بايدن بتوفير 100 مليون جرعة من اللقاح في أول 100 يوم له بالمنصب.

وبحلول الساعة 3:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنحو 1.6 بالمائة أو ما يعادل 29.50 دولار إلى 1845.40 دولار للأوقية.

كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.4 بالمائة إلى 1843.63 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 90.88.

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