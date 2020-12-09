نائب كردي: حكومة الإقليم ستوافق على شروط بغداد.. الأوضاع متوترة بالسليمانية

2020/12/09 | 19:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كردستان

أكد عضو برلمان إقليم كردستان عن الاتحاد الوطني الكردستاني، عثمان كريم، اليوم الاربعاء، أن وفد حكومة الإقليم برئاسة نائب رئيس الوزراء، قوباد طالباني، الذي وصل إلى العاصمة بغداد اليوم، يملك كامل الصلاحيات للتفاوض والتوقيع وسيوافق على شروط الحكومة الاتحادية.

وقال عثمان كريم، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الوفد الفني برئاسة وزير المالية الذي زار بغداد خلال الأسبوع الماضي توصل لاتفاقات جيدة مع الحكومة الاتحادية ومهد لاتفاق شامل بين الطرفين".

وأضاف كريم، أن "تواجد وفد حكومة الإقليم في بغداد دليل على وجود نوايا طيبة مع حكومة الإقليم لحل المشاكل وهناك توجه لتوقيع اتفاق وحل مشكلة رواتب الموظفين للأشهر المتبقية من عام 2020 والاتفاق على حصة الإقليم في موازنة 2021، ولمسنا نوايا طيبة أيضا من الحكومة الاتحادية".

وأشار عضو برلمان إقليم كردستان عن الاتحاد الوطني، إلى أن "الأوضاع المتوترة في السليمانية والوضع الاقتصادي الصعب للمواطنين يتطلب مسؤولية من بغداد باعتبار المواطنين في الإقليم جزء من العراق ويتبعون للحكومة الاتحادية وعليها النظر لمعاناتهم"، مؤكداً أن "حكومة الإقليم ستوافق على شروط بغداد بما يخص تسليم النفط وعائدات المنافذ وفقا للاتفاق الأخير".

وأفاد مصدر مطلع، الاربعاء (9 كانون الأول 2020)، بأن وفداً كردياً وصل الى العاصمة بغداد، لدعم العملية السياسية وحل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية، بعد الاتفاقات التي جرت خلال الأيام الماضية بشأن الموزانة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "وفداً من برلمان كردستان وصل الى العاصمة بغداد، اليوم".

وأضاف، أن "الوفد الكردي برئاسة رئيس برلمان إقليم كردستان ريواز فائق للتباحث حول المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل وتمتين العلاقات".

وأشار المصدر، إلى أن "الزيارة تهدف الى دعم العملية السياسية وخطوات حكومة اقليم كردستان لحل المشاكل المالية مع الحكومة الاتحادية".

ومنذ يوم 2 كانون الاول الجاري، اندلعت الاحتجاجات في محافظة السليمانية، إذ نظم مدرسون وموظفون حكوميون احتجاجات تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية وبصرف الرواتب المتأخرة، في الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة بدفع الرواتب المؤجلة لشهر تشرين الأول.

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