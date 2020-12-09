اليوم.. قرارات مهمة تنتظر إجتماع إدارة الجوية بعد النتائج السلبية لفريق الكرة بالنادي

2020/12/09 | 19:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

تعقد الهيأة الادارية لنادي القوة الجوية مساء اليوم الاربعاء (9 كانون الاول 2020)،إجتماعاً لمناقشة النتائج السلبية الاخيرة لفريق الكرة في الجولات الثلاث الاخيرة.

وكان الفريق قد خسر من امانة بغداد وزاخو في الجولتين الخامسة والسادسة، وتعادل مع القاسم في السابعة الاخيرة.

وقال مدير إعلام النادي علاء محمد في حديث لـ (بغداد اليوم)،" تفاجئنا بالانباء التي أكدتها وسائل إعلام عدة بخصم 30 بالمئة من عقود لاعبي فريق الكرة بالنادي، قبل أن تعقد الادارة أي اجتماع لمناقشة النتائج السلبية للفريق".

واضاف،" وينتظر الادارة عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الاربعاء إجتماعا مهما قد تصدر من خلاله قرارات تخص الفريق ومن ثم وضع العلاجات للعودة الى الوضع الطبيعي".

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