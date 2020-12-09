مسرور بارزاني يدعو واشنطن للعب دور المراقب لحل المشاكل بين أربيل وبغداد

2020/12/09 | 19:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

دعا رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الأربعاء (09 كانون الأول 2020)، الولايات المتحدة للعب دور المراقب لحل المشاكل بين أربيل وبغداد.

وقالت حكومة كردستان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "بارزاني أستقبل مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر"، مبينا أن "الاجتماع حضره السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، جرى بحث آخر تطورات الوضع على الساحة العراقية والمنطقة عموماً، كما تمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة".

واضاف البيان أن "مساعد وزير الخارجية الأمريكي أبدى استعداد بلاده لتنمية الاستثمار الأمريكي في إقليم كردستان، كذلك تم التأكيد على مواصلة دعم قوات البيشمركة".

وتابع أن "رئيس الحكومة سلط الضوء على المباحثات الجارية بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية"، مشدداً على "ضرورة ضمان تأمين الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية".ودعا بارزاني "الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تلعب دوراً مراقباً لحل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية"، لافتا إلى أن "الاجتماع ناقش العديد من المقترحات الرامية لتسوية المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد على أساس الدستور".

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