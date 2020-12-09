الحريري يقدم تشكيلته الوزارية للرئيس اللبناني

2020/12/09 | 19:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قدم رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري تشكيلته الوزارية للرئيس ميشال عون اليوم.وقال الحريري على موقعه بتويتر إنه : قدم إلى الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، تشكيلة حكومية كاملة تتكون من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص بعيدا عن الانتماء الحزبي.واضاف ان : الرئيس عون سيدرس التشكيلة قبل العودة إلى لقاء آخر في جو إيجابي.واشار الحريري الى : الأمل كبير بتشكيل الحكومة لإعادة إعمار بيروت والثقة للبنانيين عبر تحقيق الإصلاحات./انتهى3

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